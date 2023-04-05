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男網路賣「大麻」被抓改稱樹葉混充 詐欺未遂起訴

2023/4/5 11:46（4/5 12:46 更新）
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台北市警方日前網路巡邏發現疑有人公開販毒，假意購買約出賣家林男，查獲「大麻」且初檢陽性反應送辦，男子後來供稱是以樹葉剪碎混充，複驗後未驗出毒品成分，檢察官改以詐欺未遂起訴。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年4月5日
台北市警方日前網路巡邏發現疑有人公開販毒，假意購買約出賣家林男，查獲「大麻」且初檢陽性反應送辦，男子後來供稱是以樹葉剪碎混充，複驗後未驗出毒品成分，檢察官改以詐欺未遂起訴。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年4月5日
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市警方日前網路巡邏發現疑有人公開販毒，假意購買約出賣家林男，查獲「大麻」且初檢陽性反應送辦，男子後來供稱是以樹葉剪碎混充，複驗後未驗出毒品成分，檢察官改以詐欺未遂起訴。

台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，轄下寧夏路派出所於去年7月初執行網路巡邏時，發現疑似有針對不特定人士販賣毒品的公開廣告，便假意購買相約買家於去年7月5日會面，進而於敦化南路一帶逮獲21歲林姓男嫌。

警方在現場查扣疑似第二級毒品大麻3包（總毛重29.4公克），初步檢驗呈現大麻陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

但林嫌到案後否認，他聲稱因父親住院需龐大醫療費用，他只好辭去工作專責照護，由於經濟拮据，才突發奇想撿拾醫院外的樹葉，並將其剪碎混充大麻。

大同分局表示，有鑒於刑事訴訟法第95、96條相關規定，警方協助調查有利證據，便將林嫌撿樹葉的影片送檢察官參辦；此案初篩仍有大麻陽性反應，所以先以毒品販賣未遂罪嫌移送。

由於扣案疑似大麻乾葉送交鑑驗單位檢驗後，未驗出毒品成分，檢察官改以詐欺未遂罪起訴。（編輯：唐聲揚）1120405

#大麻
#大同分局
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