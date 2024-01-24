假借投資虛擬貨幣詐騙案 交易所負責人遭聲押

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（中央社記者林長順台北24日電）潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團，以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。台北地檢署昨天展開第2波搜索行動，約談知名虛擬貨幣交易所王姓負責人到案，訊後將王男等人聲押禁見。

據指出，王姓男子不僅是知名虛擬貨幣交易所的負責人，也是知名律師事務所所長。

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。

檢警查出，林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

台北地檢署日前指揮新北市警察局刑警大隊等單位，動員上百名警力分別前往台北、新北、台中等15地搜索，拘提林男、潘男等14人，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。

警方依詐欺、違反洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將14人移送北檢。檢察官複訊後，認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

媒體報導，涉案的潘姓男子為ACE交易所負責人。ACE交易所發表聲明指出，潘男早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人已於去年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中。

北檢過濾相關卷證後，昨天再度指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局，執行搜索10處，並拘提交易所王姓負責人等5人到案。

檢察官訊問後，認王男等5人涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1130124