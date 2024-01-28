國道客運駕駛不適車停路肩陷昏迷 緊急送醫不治

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（中央社記者蘇木春台中28日電）國光客運黃姓駕駛今天晚間駕駛大客車載送旅客，自台北要到台中，行經國道1號台中大雅路段時，因身體不適停在路肩陷入昏迷，黃男經救護車送醫後仍不治，死因待檢方相驗釐清。

國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊今天表示，今天晚間8時多獲報指，1輛國道客運臨停在國道1號南下台中大雅路段路肩，立即派員到場處理。

警方指出，警方到場時，駕駛因昏迷經由乘客通報救護車，緊急送往台中市大雅區清泉醫院救治，車上21名乘客由國光客運另外派遣車輛接駁。

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國光客運表示，事發車輛由台北載客至台中，62歲黃姓駕駛事發當時因身體不適，將車輛停在路肩後即陷入昏迷，乘客發現打電話報案、通報救護車，並協助駕駛實施心肺復甦術（CPR）。

國光客運指出，黃姓駕駛送醫救治後，疑因心肌梗塞不治，已通知家屬到醫院處理，黃姓駕駛在公司服務20多年，平時表現良好、健康狀況無異狀。全案警方將報請檢方相驗，確切死因待檢察官會同法醫釐清。（編輯：陳正健）1130128