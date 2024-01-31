高雄男擁5把改造手槍轎車後座如軍火庫 20萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高市警方日前獲報林姓男子非法持槍，搜索發現其轎車後座如行動軍火庫，零件不僅可組成5把改造手槍，還有另2支已貫通槍管，橋檢訊後聲押林男，法官裁定20萬元交保。

高雄市警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，警方日前獲報從事砂石業46歲林男非法持有槍械，且還從網路及玩具槍店購買槍枝零組件改造槍枝，意圖從中牟取不法利益，影響治安甚鉅，成立專案小組偵辦。

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專案小組經長期跟搜，24日晚間持搜索票在鳥松區1處偏僻工廠外將林男包夾攔下，發現其轎車後座猶如小型軍火庫，現場查扣非制式手槍（含彈匣）5把、槍管（已貫通）2支、子彈50顆、改造槍枝工具1批等證物，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌解送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後向橋頭地方法院聲請羈押，院方裁定新台幣20萬元交保。

高雄市警察局長林炎田表示，警方戮力掃蕩不法槍彈及防制槍擊案件，警察局在112年度共計查獲非法槍枝100枝、彈藥1888顆；年關將近，警方將持續執行清源專案落實布建及掃蕩非法槍械，遏止槍擊事件危害社會治安，保障市民生命財產安全，讓市民安心過好年。（編輯：陳仁華）1130131