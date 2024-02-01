女山友攀登八通關古道摔傷 陸空合力出動救援

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）一行7人登山隊伍攀登八通關古道，23歲張姓女隊員昨天摔傷，頭部撕裂傷、右腳扭傷無法行走，搜救人員獲報後，分成地面及空勤隊伍，今天上午8時許將張女吊掛下山，送醫治療。

張女跟團攀登八通關古道，上月27日從花蓮瓦拉米步道進入，經八通關古道後，原訂2月4日原路折返從瓦拉米完成行程。

花蓮縣消防局昨天下午3時許接獲轉報，登山隊伍中有1成員摔傷，頭部有1公分撕裂傷、左肩左腰拉傷、右腳踝扭傷無法行走，且有噁心想吐疑似腦震盪症狀，隊伍停留在八通關雷波斯駐在所營地等待救援。

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搜救人員獲報後，聯繫報案者並確認資訊，立即集結搜救人員組成7人地面部隊，為加快搶救速度，同時聯繫空勤總隊支援。

空勤總隊今天上午7時20分起飛，抵達目標區發現待救人員在地面鋪設錫箔急救毯及生火升狼煙識別，為避免下洗氣流造成森林火災，在空中與地面人員溝通後，確認無危害，才由搜救員吊掛出艙至地面，將張女吊掛上機。空勤直升機上午8時48分於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。（編輯：謝雅竹）1130201