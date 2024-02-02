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士林接連發生恐嚇竊案 北市警鎖定犯嫌身分查緝

2024/2/2 15:32
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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市士林區2天內接連發生2起案件，包含連鎖護膚店遭恐嚇、知名豆干攤販遭竊。台北市警察局今天表示，轄區士林警分局已組專案小組並鎖定2案犯嫌身分，全力查緝。

台北市警察局士林分局發布新聞資料指出，1月31日下午3時許獲報，轄區某連鎖護膚店遭行搶，經查有1名男性客人消費後未付費用，還持刀威脅美容師。線上警力到場後發現犯嫌逃逸，已成立專案小組偵辦，並鎖定身分，全力查緝。

警方表示，昨晚10時許獲報，士林夜市攤販疑遭人拿取財物。線上警力到場後，經查犯嫌疑趁豆干攤販不注意時偷走攤車上金錢，經民眾提醒老闆才知遭竊，警方已成立專案小組偵辦並鎖定犯嫌身分，全力查緝到案。

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針對士林區2天內發生2起案件，台北市警察局指出，士林警分局已成立專案小組積極偵辦，並調閱監視器畫面等資料鎖定犯嫌身分，正全力查緝到案，呼籲民眾保護自身財產安全，遇可疑情況應立即報警。

台北市警察局表示，為讓民眾安心平安好過節，年節期間持續以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸，並加強犯罪偵防、強力打擊不法，展現維護治安決心。（編輯：戴光育）1130202

#士林警分局
#台北市
#台北市警察局士林分局
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