詐團車手黑吃黑搶走80萬 涉案2男遭羈押

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中許姓女子擔任詐騙集團車手，日前向被害人收取贓款新台幣80萬元後，卻遭集團成員黑吃黑搶走贓款，警方獲報循線前往高雄市將涉案的鐘男與黃男逮捕送辦，2人經檢方訊問後聲押獲准。

台中市政府警察局太平分局今天表示，警方1月29日接獲轄內28歲許姓女子報案稱，她裝有新台幣80萬元的背包，遭2名男子搶走，警方到場時，許女卻無法交待攜帶大筆金額用途，事後才坦承擔任詐騙集團車手。

警方循線查出，許女先搭乘計程車到指定地點，被害人60歲翁女疑遭詐騙集團成員，以投資股票、高額獲利為由，要求交付80萬元給許女後離去，但許女卻立即遭2名集團成員搶走贓款。

經太平警分局與台中市刑警大隊成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，警方擴大調閱監視器後，發現2名涉案男子徒步逃逸後，駕駛涉案的白色自小客車，除開上高速公路逃往南部，還懸掛偽造車牌及設立斷點，企圖混淆警方偵辦方向。

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辦案人員鎖定車輛後，循線前往高雄市杉林區查訪，在透過不斷比對車型資料及過濾相關涉案人，甚至深入山區查緝作案車輛，終查出24歲鐘男及29歲黃男涉案，警方先於2日在高雄市杉林區逮捕鐘男，查扣作案車輛、偽造車牌等物，並在5日於高雄市美濃區逮捕黃男。

鐘男等2人到案後，對供詞避重就輕，還聲稱對搶來的錢都用於還債，對金錢流向均交代不清，警方全案詢問後，將2人依搶奪、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲押2人獲法院裁准，許女也被依詐欺罪嫌送辦，檢警並持續向上溯源偵辦。（編輯：黃世雅）1130207