春節防制酒駕 高市警局拍攝宣導片並加強取締

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）農曆春節來臨，高雄市警局今天公布一則由專業團隊拍攝的防制酒駕宣導影片，提醒民眾勿心存僥倖、酒駕上路。同時警方也加強取締酒駕，昨天至今天清晨共取締26件，展現執法決心。

高雄市警察局交通警察大隊今天公布一則防制酒駕宣導影片，由專業團隊拍攝，運用「團圓飯」及「腳尾飯」的意境詮釋，暗示選擇權掌握在自己手裡，提醒民眾酒駕前先想想身邊家人，切勿心存僥倖、酒駕上路。

據警方統計，今年1月高雄市酒駕事故件數共22件，相較去年同期40件，共減少18件，降幅達45.0%，顯見強力取締酒駕後，酒駕事故亦呈現減少狀況。

交通警察大隊今天新聞稿指出，防制酒駕無假期，高雄市警局為遏止酒駕並宣示酒駕零容忍決心，強化取締酒駕力道，各分局同步執行酒駕取締工作，昨天至今天清晨6時許共取締酒駕26件，展現警方年節期間仍堅守崗位執法決心。

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高雄市警察局長林炎田表示，逢年過節親友團聚餐敘多，可多利用指定駕駛、代叫計程車，以確保自身及用路人的行車安全。呼籲民眾拒絕酒駕，愛惜及守護生命；共創「酒駕零容忍，邁向零死亡」願景的新年新目標。

交通警察大隊表示，酒駕可能導致駕駛人協調性不佳，手腳不聽使喚、行車操作錯誤及專注力下降、反應力驟減等，嚴重危害自己和其他用路人安全。警方於年節期間將加強飲酒熱點及易肇事路段巡邏攔檢，針對可疑車輛加強攔查。（編輯：黃世雅）1130208