強化共打 律師：可透過國際刑警組織管道監督

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）兩岸政治因素複雜，即便簽署兩岸共打協議，重點在於能否落實；法界人士認為，兩岸法治程度落差，造成資訊不對稱，進而影響司法互助成效，應透過國際刑警組織等多元管道監督。

律師黃帝穎告訴中央社記者，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」自民國98年簽訂以來，多半是台灣執法機關落實協議內容，積極向中國通報，但中國司法部門明顯、刻意地選擇性執行，甚至常有「已讀不回」情況。

黃帝穎說，國際的共同打擊犯罪協議或司法互助協議，均以法治為基礎，但兩岸共打協議的對象是中國，法治程度的落差是造成兩岸資訊不對稱的原因。

黃帝穎解釋，台灣的法律規範、受刑人保障相對文明，中國不僅會無故限制台灣人的人身自由，也打壓中國維權人士，台灣是一個法治國家，一切合法、合理。

他認為，比照國際互惠平等規則、兩岸共打協議，台灣保障中國人在台灣受偵審的司法權益，而中國也當然應該保障台灣人的權益，但可惜的是，常常因為中國與台灣力量不對等，造成台灣人在中國的權益受損。

黃帝穎說，一名偷渡來台的中國船長為免遭逮捕，把一名在船上的中國女子推落海而溺斃，此名女子親友跨海向台灣請求犯罪被害人補償金，雖然結果不予賠償，但全部審理過程都可被檢驗，反觀對岸的司法程序卻相當不透明。

黃帝穎表示，未來有關單位除應持續促請中國回歸協議，也應嘗試透過國際刑警組織、國際刑事法院等多元管道監督。（編輯：蕭博文）1130211