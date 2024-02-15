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駕駛下車拍餅乾屑未拉手煞車 淡水免費巴士撞4機車

2024/2/15 11:56
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（中央社記者高華謙新北15日電）新北市免費公車的駕駛昨天晚間在淡水區停等紅燈時，直接下車拍掉餅乾屑且未拉手煞車，導致車輛往前滑行，撞擊4輛機車，其中1名23歲機車乘客受傷送醫，其餘都輕微擦傷。

新北市政府警察局淡水分局調查，57歲李姓女子昨天晚間9時許駕駛新北市政府「新巴士」免費公車，在水源街2段與淡金路1段路口停等紅燈時，直接下車拍掉餅乾屑，並擦拭後視鏡，但因未拉手煞車，導致車輛往前推撞，波及4部機車，其中1部機車23歲郭姓乘客受傷送醫，其餘都輕微擦傷。

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警方獲報到場後，協助傷者送醫，至於李女酒測值為0，全案依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

淡水區長巫宗仁告訴中央社記者，這條免費公車「新巴士」是由淡水區公所發包給公車業者經營，經了解，昨天公車業者已包紅包給受傷乘客，也會處理4輛受損機車後續理賠事宜。區公所也已慰問、關心受傷乘客，並告知向業者申請理賠方式。（編輯：李錫璋）1130215

#淡水區
#新北市
#巫宗仁
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