西門町槍擊案 檢方聲押禁見2嫌

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（中央社記者林長順台北15日電）台北市西門町昨晨發生槍擊案，23歲翁姓男子在友人慶生會怒罵女友，林姓男子護女而起口角，散場後再起爭執而互開8槍釀4傷。5嫌今天落網，檢察官訊後聲押禁見林男、洪姓男子。

檢警調查，翁男、林男及謝姓男子因幫友人慶生齊聚一堂，席間飲酒的翁男因故怒罵女友，在旁林男看不下去幫忙護女，引發翁男不滿，雙方起口角衝突，經現場友人安撫後停歇。

不料，翁男離場後揪眾返回尋仇，包括22歲連姓、27歲黃姓及洪姓、陳姓男子等人陪同，林男見狀持槍朝翁男等人射擊，當場造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷；洪男、陳男隨後也持槍反擊，造成林男腿部中彈，眾人見狀紛紛逃離現場。

林男、翁男事後分別自行至台大醫院及淡水馬偕醫院就醫；連男、黃男疑因在現場攔不到車就醫，2人只好到就近的憲兵隊請求協助。4人就醫治療後，都無生命危險。

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台北市警察局萬華分局昨天凌晨3時30分許獲報，立即派員至現場，清查現場查獲8枚彈殼，並循線逮捕林男、翁男及協助丟槍的共犯26歲謝姓男子等3嫌，經持續溯源追查，再查獲洪男及陳男等嫌到案，總計起獲涉案槍枝3把、子彈5顆。

警詢後，警方將5嫌依涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、殺人未遂等罪移送台北地檢署。檢察官複訊後，將林男、洪男聲請羈押禁見，諭令謝男新台幣7萬元交保。（編輯：戴光育）1130215