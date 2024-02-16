基隆回收車小年夜撞傷倒垃圾婦人 環保局長道歉

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）王姓男子8日小年夜上午駕駛基隆市環保局回收車執勤時，不慎撞傷正在倒垃圾的許姓婦人，造成許婦髖關節受傷，市府環保局長馬仲豪今天在記者會致歉，並允諾協助處理後續理賠。

基隆市政府發言人余治明下午在記者會指出，清潔隊於8日小年夜上午7時執行「春節清運勤務」，駕駛員王男在信義區公所周邊停靠回收車時，不慎推撞前方正在倒垃圾的許婦，經送醫診斷後，許姓婦人髖關節受傷。

馬仲豪表示，基隆市長謝國樑非常重視此案，指示環保局務必全力協助傷者，除向許婦表達關心和致歉外，並允諾盡力協助處理相關理賠與善後作業。

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馬仲豪表示，清潔隊員除在年節期間多次探訪許婦外，並協助家屬找到看護，另將許婦轉到單人病房，許婦預計2月下旬出院，相關費用將由環保局投保的保險公司出險，希望能在最大程度上減輕傷者財務負擔，環保局主管明天也會陪同許婦家人前往保險公司商談理賠事宜。

馬仲豪說，駕駛員王男對於發生這起事故深感自責，環保局已暫停王男駕駛勤務，靜候相關責任釐清。（編輯：方沛清）1130216