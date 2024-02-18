高雄9娃娃機連續失竊 小偷得手3萬2000元落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄新興區中華三路娃娃機店失竊，警方調閱監視器發現葉姓男子以螺絲起子撬開零錢箱行竊，共9台娃娃機跟1台兌幣機遭殃，不法所得約3萬2000元，全案依竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局前金分駐所12日上午接獲民眾報案，指中華三路上某娃娃機台店失竊，請求警方到場協助，員警立即展開調查，並調閱店家周遭上百支監視器，發現涉案56歲葉男12日凌晨鬼鬼祟祟，在娃娃機店不斷來回走動，疑似在鎖定機台下手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉男見四下無人之際，迅速以螺絲起子撬開多台娃娃機零錢箱，將裡面的零錢紛紛倒進斜背包內，共計有9台娃娃機及1台兌幣機遭殃，竊取後立即騎著腳踏車離去。所幸員警依特徵掌握身分並通知葉男到案說明，初估共得手新台幣3萬2000元。

葉男到案後供稱，因缺錢花用才想在過年時大撈一筆，沒想到行竊過程早已由警方透過電眼掌握，全案依竊盜罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130218