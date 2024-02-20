台中法官違反組織法 前和平區長收賄案發回審理

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市和平區前區長林建堂被控向廠商收取回扣，一審遭判6年6月，經上訴台中高分院審理，合議庭發現一審裁定羈押與審理為同一名法官，已違反法院組織法，今天宣判全案撤銷發回審理。

依據檢方的起訴書指出，68歲林建堂在擔任民選和平區長期間，聘僱原擔任區公所約僱人員的56歲謝男為清潔隊員，謝男實際被林建堂指派負責辦理建設課相關業務。

林建堂因選舉、公關花費等支出，對外積欠多筆債務，他於民國108年間得知和平區公所依前瞻計畫補助，將辦理數件簡易自來水改善工程，林建堂經與謝男商議後，由謝男代為向得標工程的廠商收取決標金額10%至15%的回扣。

謝男陸續代林建堂向6家業者，收取總計新台幣589萬元的回扣款，其中300萬元林建堂清償土地買賣債務，另外50萬元清償個人小額債務，其餘則作為個人公關費、選舉花費等用途使用。檢方偵辦後，依違反貪污治罪條例等罪將林建堂與謝男起訴。

台中地院審理後，合議庭審酌，林建堂為原住民自治區民選首長，未能潔身自愛，破壞政府採購的公平競爭，考量林建堂坦承並繳回不法所得，一審判有期徒刑6年6月、褫奪公權5年，謝男所犯7個經辦公用工程收取回扣罪，各判處5年1月至5年3月不等徒刑。

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案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭今天指出，審理時發現檢方當初聲請羈押謝男時，台中地院的羈押庭由法官周莉菁召開，但一審時周莉菁也是同案件的審判長，已違反法院組織法規定，基於被告訴訟人權，且林建堂與謝男為共犯，今天宣判原判決撤銷，發回台中地院由另一個合議庭審理。

依據法院組織法第14之1條規定，地方法院與高等法院分設刑事強制處分庭，辦理偵查中強制處分及暫行安置聲請案件審核，承辦前項案件的法官，不得辦理同一案件的審判事務。（編輯：謝雅竹）1130220