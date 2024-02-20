馬姓港商涉台北塔掏空案 傳遭聲請破產檢調掌握

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）台北天空塔開發商碩河被檢舉遭掏空逾10億元，檢調已約談邱姓副董事長後請回。媒體報導馬姓香港籍董事在香港遭聲請破產，北檢表示，已將馬男列為背信罪被告，持續掌握動態。

媒體報導指出，由碩河主導、投資開發規模超過200億元的台北市最新地標台北天空塔The Sky Taipei，預計今年底完工，成為僅次台北101的信義區第2高樓，整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾新台幣10億元。

報導指出，碩河副董事長邱姓男子被控挪用增資款償還馬姓香港籍董事的個人債務，並疑將台北天空塔產權質押給中國券商，讓券商藉由執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審會審查。

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台北地檢署接獲檢舉後為保全證據，今年1月間即指揮法務部調查局台北市調查處搜索、約談邱男，訊後請回，並限制出境、出海。

針對今天媒體報導，馬姓董事日前在香港遭債權人香港女富商聲請破產，是否因無法償還個人債務而衍生掏空動機，尚待檢調釐清。北檢對此表示，發動搜索當天，馬男人在境外而未列入約談名單，但已將他列為被告，案由為刑法背信罪，持續掌握相關情資，積極偵辦。（編輯：蕭博文）1130220