埔里警打獵遭擊斃案 同行2友人到案稱可能誤擊

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）埔里分局謝姓員警18日與范姓表哥、一對兄弟檔在國姓鄉打獵遭擊斃，現場留有一把未合法登記的原住民自製獵槍，警方今天帶回這對兄弟檔，他們供稱可能不小心誤擊，全案持續釐清。

南投縣警察局埔里分局長壽派出所一名因病休長假的謝姓警員，18日晚間與范姓表哥前往國姓鄉乾溝村山區打獵，謝姓警員疑遭誤判為獵物而背部受槍擊，緊急送醫不治，由於全案充滿疑點，檢警昨天到場勘驗，今天再帶范男回現場模擬，並地毯式搜索有無其他跡證。

謝姓警員中槍後由范男報案，范男自始至終否認涉案，他向檢警表示，當時與謝員、一對兄弟上山打獵，他沒帶槍，聽到槍聲後呼叫謝員沒回應，尋找查看發現謝員倒地，臉部有血跡，懷疑是獵槍膛炸；不過檢方初步相驗謝員背部遭鋼珠射入，卡在左胸附近。

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范男供稱與謝姓警員、2名友人一行共4人上山打獵，後來友人先離開，他和謝員繼續前進；除現場模擬，警方今天也將先離開的兄弟檔列為辦案重點，晚間帶回埔里分局詢問，兄弟檔向警方供稱可能是他們不小心誤擊謝姓警員，但是誰開槍、案發過程待進一步釐清。

埔里分局昨天表示，謝姓警員具原住民身分，延長病假期間與親友上山狩獵，不明原因遭獵槍擊中送醫死亡；南投地方檢察署指出，指派檢察官吳慧文聯繫埔里分局積極偵辦並迅速相驗死者，同時聯絡犯罪被害人保護協會南投分會關懷家屬，將深入查明全案。（編輯：龍柏安）1130220