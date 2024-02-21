國營事業代考舞弊 集團主嫌二審改判2年8月

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）以中油黃姓員工為首的國營事業舞弊集團2年內幫20多名考生考上，不法獲利逾5000萬，高雄地院一審依詐欺等罪判3年半，高雄高分院今天依部分罪行獲無罪，改判2年8月。

一審高雄地方法院審理時，集團成員多坦承認罪，合議庭考量黃男為大規模從事代考事業，且僱用員工打點代考事務，諸如安排槍手代考、聯繫考生等，可認為是犯罪之首，並依詐欺等罪判處3年半徒刑。

台灣高等法院高雄分院今天上午審結，依黃男部分罪行獲判無罪，改判2年8個月徒刑，全案可上訴。

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判決指出，中油員工黃男向有意報考國營事業的考生和家屬收取新台幣75萬元到破百萬費用，並找來國內名校背景槍手代考，代考單位包括中油、台灣糖業、中華電信、台灣菸酒、中國鋼鐵、台灣電力和警察專科學校等，不法獲利破5000萬元。

此外，黃男還找來仲介業務幫手，尋找需要代考的客戶，在應考前先合成槍手與委託考生的大頭照，讓臉部具長相特徵，槍手再以這張照片冒名去辦理委託考生的證件遺失補發，藉此在應考時成功騙過試務人員。（編輯：孫承武）1130221