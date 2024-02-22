中市KTV談判3人毆1女又潑熱湯 主嫌遭地院判刑8月

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（中央社記者蘇木春台中22日電）陳姓女子與孫姓女子有債務糾紛，去年4月，陳女夥同林男及趙男在台中某KTV內談判時毆打孫女，更潑灑熱湯造成燒燙傷，台中地院審理後，今天判處陳女8月徒刑，其餘2人各判刑3月及6月。

依據檢方起訴書，26歲陳女因30歲孫女積欠經紀費用未付，民國112年4月21日凌晨，陳女在40歲林姓男友、26歲友人趙男陪同下，約孫女至台中市西屯區1家KTV談判。

過程中雙方發生爭執，陳女3人接連徒手毆打、熱湯潑灑、持餐盤丟擲、掌摑等方式傷害孫女，造成孫女全身多處挫傷，且因熱湯潑灑造成二度燒傷，檢方偵辦後依傷害等罪嫌起訴陳女等3人。

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台中地院審理時，公訴檢察官認為，偵查檢察官雖僅起訴3人傷害罪嫌，但根據醫院函文，孫女的頭、臉、手腳等，甚至私處都有二度燒燙傷，臉部皮膚痊癒後也不能恢復原本顏色，孫女是年輕女子、外觀受害，已達刑法所稱重傷，主張應構成傷害致重傷罪。

全案經合議庭審理後，今天依傷害罪判處陳女8月徒刑，趙男與林男各6月及3月徒刑、得易科罰金。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130222