港男抵台失聯家屬急尋 竟當詐騙車手被逮遭羈押

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）香港1名31歲陳姓男子今年初告知家人到台看球賽後失聯，家屬憂心上網尋人。北市警方日前破獲假投資詐騙集團，逮獲車手竟是陳男，他單月取款多達18次，依法送辦後遭裁定羈押。

有香港民眾日前上網發文緊急尋人，內容稱陳男在今年1月間告知家人到台旅遊及看球賽，不料隨後竟失聯近1個月，發文並詳述陳男抵台日程及相關行程，希望熱心網友協尋。

不過，實情出現大翻轉，遭家人誤認以為抵台後失聯的陳男，實際上卻是抵台後涉從事不法，擔任詐欺集團的取款車手。

台北市警察局文山第二分局今天發布破案新聞稿表示，轄下興隆派出所日前接獲民眾報案，稱遭假投資詐騙，曾陸續投入新台幣逾1000萬元，後因無法出金才驚覺受騙上當。

警方獲報後立即成立專案小組偵查，經檢視詐騙集團與受害者的對話紀錄，發現詐團謊稱若要出金，須再繳所得稅600餘萬元，因此請被害人假意與詐團成員約定面交款項，並部署相關警力埋伏。

待被害人面交款項時，專案小組立即上前盤查並逮捕假冒投顧專員的陳姓、蔡姓犯嫌，並在其背包內查扣現金2萬7300元、現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。

警方指出，遭逮的陳嫌為持短期30天簽證的港籍人士，以觀光旅遊名義短期入境台灣擔任面交車手。

據了解，陳嫌就是上述與香港家人失聯的男子，他供稱在香港透過社群通訊軟體認識一名網友，對方告知可以到台打工賺錢，在其協助下才決定抵台。

警方初查，陳男抵台近1個月期間，擔任車手取款多達18次，不法所得約16萬元。

陳男被依涉詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署偵辦，台北地方法院裁定羈押。（編輯：戴光育）1130222