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疑金錢糾紛口角 台南前里長街頭遭攻擊不治

2024/2/23 16:57
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）曾擔任過台南市學甲區三慶里長的68歲李姓男子，昨天傍晚外出巧遇住同里的郭姓男子，2人疑似為金錢糾紛起口角，郭男持刀攻擊李男後逃逸，李男傷重不治，郭男昨晚落網。

台南市警消昨天傍晚5時許接獲民眾報案，指稱在學甲區一處路口有1輛小貨車未熄火，車上1名男子趴臥在駕駛座意識不清，身上疑有傷口大量流血，即後由消防局救護車送往佳里奇美醫院急救，但仍因傷重宣告不治。

台南市政府警察局學甲分局偵查隊隊長黃竣揚今天接受媒體聯訪表示，經查證發現，被害人李姓男子駕駛自小貨車行經學甲區三慶里庄內路口時，與騎乘機車的60歲郭姓男子發生口角，郭男持刀攻擊李男，造成李男肩膀及腹部有多處刀傷，送醫急救仍因失血休克不治。

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黃竣揚指出，警方獲報後循線掌握犯嫌身分，並於1小時內在學甲區郭嫌住處，將郭男緝捕歸案，全案訊後依刑法殺人罪移送台南地檢署偵辦。

據當地民眾表示，李男從事養殖漁業，並曾擔任過2屆三慶里長，對地方事務熱心，而郭男沒有固定職業，多以打零工維生，疑似因曾幫李男工作，雙方在約定報酬方面有歧見，導致郭男心生不滿，但案情有待檢警進一步釐清。（編輯：黃世雅）1130223

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