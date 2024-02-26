更多編輯台推薦新聞：
1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

街頭聚眾鬥毆 苗警鎖定涉案8人偵辦

2024/2/26 10:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣公館鄉元宵節晚間舉辦迎龍活動，2派人馬街頭大打出手，其中1人被打得頭破血流。警方今天表示，已傳喚3人到案，另鎖定5名涉案人，依組織犯罪及聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

有民眾拍下街頭鬥毆事發經過上傳網路社團，引發網友討論。附近居民指出，當晚商家正舉辦迎龍活動，突然有多輛車駛抵，車內衝出多人分持木棍和西瓜刀朝2男圍毆，其中1人被打得血流滿面，還遭對方用腳踹。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，鶴岡派出所24日晚間7時30分接獲報案，公館鄉鶴岡路段衝突事件，隨即調派快打優勢警力到場，初步調查雙方因日前在苗栗市區酒後口角糾紛，後續在路口又狹路相逢。

徐文明指出，經調閱監視器釐清事發經過，被害人與25歲汪姓、19歲劉姓兩男為首的8人爆發衝突。目前已帶回3人偵辦，另鎖定涉嫌動手5人，全案報請苗栗地檢署依組織犯罪及聚眾鬥毆罪嫌偵辦。（編輯：孫承武）1130226

#苗栗地檢署
#苗栗縣警察局苗栗分局
#徐文明
#鶴岡派出所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.217