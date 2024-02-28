三重工地鄰損可回家 住戶：真的很高興

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市三重區福隆路工地鄰損案，經市府今晚召開檢討會議確認安全後，遭安置住戶明天上午8時起可以回家。部分住戶對此表示，真的很高興，在外面不方便，還是在家比較好。

三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶。為了安全考量，共撤離安置26戶83人。

工地經緊急灌水平衡地下水位後，找來廠商進行地質改良，將連續壁破洞補強；市府今晚邀土木、結構工程技師公會及建築師公會等專業人員開會評估後，確認工地狀況穩定，住戶明天上午8時起就可自行返家。

市府指出，今晚派員前往旅館向住戶傳達可返家的消息，同時也協調水電瓦斯公司派員陪同住戶今晚返家進行安全檢查，確認一切正常。

林姓住戶表示，在外面真的很不方便，衣服也不能洗，家中4人分擠在旅館2間小房間，做事上都很麻煩，尤其是旅館的電視台數又很少，想看的節目也沒有，再加上吃飯也不方便，還是住在家裡比較好。

林姓住戶表示，明天上午要送就讀國小六年級小孩上學，今天還特別回家拿制服。

葉姓住戶表示，能回家當然很高興，剛剛回家看時，瓦斯一度點火點不著，但後來就正常了，女兒在外地唸書，今晚確認一切都正常後，明天一早就先去上班，晚上就能直接回家了。（編輯：方沛清）1130228