中捷車廂內把玩玩具槍引恐慌 男子遭護送就醫

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）1名男子搭台中捷運時在車廂內把玩玩具槍，遭警方逮捕依法送辦。台中地檢署今天表示，男子交由中市衛生局護送就醫，要求男子母親、警察注意男子精神、就醫狀況。

警方調查，男子2月29日晚間搭乘台中捷運綠線行經豐樂公園站時，在車廂內手持黑色槍狀物體把玩，列車到站後，民眾恐慌急忙下車，隨車人員也立即疏散車廂內乘客。男子戴安全帽跟其他乘客下車，隨即轉搭下一班列車在烏日站下車。

捷運警察到場控制涉案男子行動，在身上搜出美工刀、剪刀各1把，查扣遺留在車廂內疑涉案的玩具槍1把。男子供稱因創業失敗，希望發洩已引發他人注意。警方依恐嚇危害公眾安全罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

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台中地檢署今天發布新聞稿表示，經檢察官訊問後，男子犯刑法恐嚇公安、恐嚇危安罪嫌重大，並發現他疑似為精神衛生法所定狀況的人，非管束不能救護他以及他人的生命、身體危險。通知台中市衛生局協助護送就醫，並同時告知男子母親、警察密切注意，掌握男子的精神、就醫狀況。

檢方指出，針對恐嚇公眾危安的不法案件，必定速查嚴辦，與相關警政、衛生機關協利建構社會安全網，維護社會秩序安全及保障民眾免於恐懼不安的權利。（編輯：郭諭儒）1130302