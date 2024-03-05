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男子台中山區摔落邊坡受困3天 警助脫險送醫

2024/3/5 17:06（3/5 17:37 更新）
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76歲陳姓男子（後中）日前獨自開車到台中市太平區拜訪哥哥，不料迷途山區，下車後又摔進竹林內，他受困3天直到有民眾聽到呼救報案，才由警員揹著爬上邊坡，幸陳男僅有輕微挫傷、脫水，無生命危險。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月5日
76歲陳姓男子（後中）日前獨自開車到台中市太平區拜訪哥哥，不料迷途山區，下車後又摔進竹林內，他受困3天直到有民眾聽到呼救報案，才由警員揹著爬上邊坡，幸陳男僅有輕微挫傷、脫水，無生命危險。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月5日
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（中央社記者蘇木春台中5日電）76歲陳姓男子上月底獨自開車到台中市太平區要拜訪哥哥，卻在山區迷路開車門時摔落溪邊受困邊坡，他受困3天直到有民眾聽到呼救報案，警方到場將他救出送醫，結束一場驚魂記。

台中市政府警察局太平分局今天表示，頭汴派出所警員李財銘、張家漢於2日下午4時多接獲民眾報案稱，太平區北田路某產業道路近頭汴溪的竹林內，疑似聽到男子的求救聲，請求警方協助。

警方到場後，發現有1名男子受困溪底邊坡，入內搜尋後發現1輛受困車輛及男子身影，員警見男子意識清楚，但因受困多日身體相當虛弱且無法行動。警員李財銘見狀揹著男子爬上邊坡，順利交由消防人員，由救護車送至長安醫院治療，警方並通知男子的兒子到場，男子僅有輕微挫傷、脫水，無生命危險。

經了解，家住台中市潭子區的76歲陳姓男子於上月28日獨自1人開車外出，並稱要到太平區找哥哥。陳男的兒子向警方表示，當時心想父親前往大伯家，可能住幾天因此未返家，但2天後仍聯繫不上對方，轉向大伯探詢才得知父親竟未前往，隨即向附近派出所報警。

陳男獲救後心有餘悸向警方說，當天開車迷途山區，車子卡住路旁後，他開車門下車卻摔進竹林內，因邊坡陡峭擔心摔落溪底，因此不敢動彈。現場沒有食物、水，這幾天山區下雨，他就喝雨水求生，並不時對外呼救，感謝民眾與警方協助，讓他平安脫險。（編輯：張雅淨）1130305

台中市政府警察局太平分局5日表示，76歲陳姓男子日前開車到太平區拜訪哥哥，途中卻在山區迷路，且車輛卡在路旁，下車後他摔落溪邊受困邊坡3天，直到被民眾聽到求救聲報案才獲救。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月5日
台中市政府警察局太平分局5日表示，76歲陳姓男子日前開車到太平區拜訪哥哥，途中卻在山區迷路，且車輛卡在路旁，下車後他摔落溪邊受困邊坡3天，直到被民眾聽到求救聲報案才獲救。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月5日
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