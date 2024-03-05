苗栗婦人遭投資詐騙600萬 警喬裝店員逮車手

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗1名婦人加入投資群組2個多月投入新台幣600餘萬元，近日欲提領獲利被告知須先繳交700餘萬元才可出金，始知遭詐騙；警方獲報，喬裝店員在指定面交商店逮捕19歲蔡姓車手。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，這名婦人經由臉書（Facebook）投資廣告加入Line群組後，隨即有詐團「專員」接觸聯繫，指示婦人下載投資軟體註冊加入「錢進188專案」。

警方指出，婦人自今年1月起陸續投入600餘萬元，直到近期欲提領獲利時，被告知因申購股票抽中160張，須先繳交700餘萬元後，原本投資的600萬元才可獲利出金，婦人此時驚覺有異報警。

通霄分局獲報後成立專案小組偵辦，期間詐欺集團食髓知味，仍持續與被害婦人聯繫，要求面交繳付申購抽中股票款700餘萬元始能出金；員警將計就計，在雙方約定面交的商店假扮店員守株待兔，當場逮獲19歲蔡姓詐團車手。

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警方表示，蔡男被逮時直呼倒楣，稱第1次當車手就被抓，現場查扣偽造工作證、收款收據及行動電話等證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並持續向上溯源追查其他詐欺上游、共犯。

通霄分局提醒，股票申購是先預扣款項再公開抽籤，不會是中籤後再匯款。此外，若投資聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，利用Line邀請加入投資群組都不能輕信，民眾對於來源不明投資管道應小心查證，如有疑問可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。（編輯：李錫璋）1130305