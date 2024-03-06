心臟病史男子登三義火炎山倒地 心電圖機助搶救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）1名有心臟病史的中年男子今天攀登苗栗三義火炎山，突然意識不清倒地，消防人員趕抵時，以12導程心電圖機偵測上傳資料由醫師研判為心肌缺氧後緊急處置，爭取搶救時間。

苗栗縣消防局第一大隊表示，這起案例發生在上午9時許，年約60歲的男子在三義火炎山登山口步道0.6公里處，疑似心肌梗塞、意識不清，勤務指揮中心接獲報案後，立即派遣三義分隊出動救護車及8名警消趕往救援。

三義消防分隊小隊長彭詠泓說，根據現場家屬告知，患者過去有心臟疾病、裝過支架，爬山途中突然頭暈、毆吐，不久後倒地、意識不清；救護人員評估患者生命徵象，並使用12導程心電圖機偵測，即時將判讀資料上傳至苗栗冠心症救護團隊醫療群組，由醫師研判為心肌缺氧。

彭詠泓指出，男子有隨身攜帶硝酸甘油片（舌下片）應急，除給予氧氣面罩、保暖外，並給予舌下含片，並使用捲式擔架將患者從崎嶇登步道運送下山，再由救護車後送至台中大甲光田醫院。

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苗栗縣消防局指出，5日在獅潭往仙山步道也有登山客突感到胸悶不適無法行走，患者同樣有心臟病史、裝有支架，救護人員使用12導程心電圖機檢查，線上醫師診斷為前壁急性心肌梗塞，在協助搬運患者前往醫院救護途中，急救醫院端已啟動心導管室運作，等待接收患者，有效縮短患者心臟缺氧時間，並提高病人急救成功率。

消防局提醒，山區道路崎嶇，登山時應隨時注意身體狀況，並建議民眾應衡量身體狀況並評估步道難易度及裝備齊全，以降低登山風險，此外，近期天氣多變，有心血管疾病者，更要注意自身身體變化。（編輯：李錫璋）1130306