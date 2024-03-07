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2男遭攔車毆打1傷1被押走丟包醫院 新北警追凶

2024/3/7 10:47（3/7 11:46 更新）
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新北市新店寶橋路7日清晨發生打架糾紛，劉姓男子背部疑遭刀砍傷，劉男指稱遭2部車攔車後毆打且駕車被搶走，同車友人陳姓男子也遭對方押走。警方表示，現場留下一台車頭遭撞毀的車輛，逃逸車輛後續在深坑區北深路一段附近的路邊停車格尋獲。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月7日
新北市新店寶橋路7日清晨發生打架糾紛，劉姓男子背部疑遭刀砍傷，劉男指稱遭2部車攔車後毆打且駕車被搶走，同車友人陳姓男子也遭對方押走。警方表示，現場留下一台車頭遭撞毀的車輛，逃逸車輛後續在深坑區北深路一段附近的路邊停車格尋獲。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月7日
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（中央社記者楊侃儒新北市7日電）新北市新店寶橋路今晨發生打架糾紛，一名劉姓男子背部疑遭刀砍傷，劉男指稱遭2部車攔車後毆打且駕車被搶走；同車友人陳姓男子也遭對方押走，丟包醫院，警方擴大查緝犯嫌。

新北市警察局新店分局今天發布消息指出，清晨5時27分接獲報案，指寶橋路發生打架事件。獲報後轄區江陵派出所線上警力、碧潭派出所支援警力及偵查隊人員趕赴現場處理，現場發現一名劉姓男子（69歲）背上有血跡，疑似刀傷。

劉男向警方指稱遭2車人士攔車毆打，對方還搶走他的駕車，他同車友人陳男（26歲）遭對方押走。

警方表示，現場留下一台車頭遭撞毀的車輛，逃逸車輛後續在深坑區北深路一段附近的路邊停車格尋獲。而劉男遭搶走的車子往直潭方向行進，經警方調閱監視器後，在新潭路一段發現。

劉男經消防救護人員包紮傷口後，送往新店慈濟醫院救治。劉男指出，將提出毀損、傷害告訴。

警方調閱監視器後發現，陳男遭另一輛自小客車載往新店耕莘醫院安康院區丟包，警方上午7時30分找到陳男，陳男正開刀救治中，警方全力擴大查緝犯嫌，釐清事發原因。（編輯：戴光育）1130307

#新北市警察局新店分局
#碧潭派出所
#江陵派出所
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