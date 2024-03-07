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男持刀殺女友再自焚雙亡 受害家屬提告判賠94萬

2024/3/7 17:04
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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）廖男與黃姓女友起爭執，持刀殺黃女後，淋汽油釀成火燒車雙亡，黃女的姚姓兒子向廖男女兒提起損害賠償告訴，姚男已獲180萬元補償金，法官判廖女賠94萬8550元。全案可上訴。

根據南投地方法院民事判決，廖姓男子與黃姓女子交往，2人於去年1月25日上午前往黃女所有的農地整地，雙方因故發生口角，廖男以水果刀殺傷黃女後，駕駛黃女的車輛至中寮鄉偏僻山區，當晚廖男打電話給黃女的兒子坦承殺傷黃女。之後淋汽油釀火燒車雙亡。

判決指出，廖男基於殺人犯意，將汽油澆淋在車輛四周並點火焚燒，導致廖男與黃女因車內火災而全身燒燙傷死亡；姚男立即報警，警方2天後尋獲2具焦屍，由於凶嫌廖男死亡，涉殺人罪嫌部分經南投地方檢察署檢察官不起訴處分，姚男另向廖男女兒提告損害賠償。

原告姚男主張，母親喪葬費新台幣44萬8550元，遭焚毀車輛價值30萬元，由於母親死亡造成精神極大痛苦，請求被告廖女賠償精神慰撫金604萬6700元；廖女則主張，育有1名腦部病變需長期照護的5歲未成年子女，經濟生活負擔沉重，且原告請求的精神慰撫金過高。

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法官審酌，精神慰撫金以200萬元為適當，加上喪葬費44萬8550元、車損賠償30萬元，合計原告姚男得請求金額為274萬8550元，扣除姚男已領180萬元的犯罪被害人補償金，被告廖女應於繼承父親遺產範圍內，合計給付原告姚男94萬8550元。（編輯：謝雅竹）1130307

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