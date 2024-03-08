國小總務主任辦採購案索賄 一審判刑1年10月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市同安國小前廖姓總務主任在辦理校園監視器採購案時，以加速流程等名義向廠商索賄新台幣18萬元。桃園地方法院考量廖男有悔意、繳回賄款，今判他有期徒刑1年10月、緩刑5年。

桃園地方法院判決書指出，廖男在民國105年8月至111年7月擔任桃國市桃國區同安國小總務主任，在107年間替學校公告辦理「桃園市同安國小106年度校園監視器通訊設備採購」，所需經費由廖男發函時任桃園市議員的李雲強，向桃園市政府教育局申請經費補助，最後核定經費為550萬元。

判決書指出，該公開招標採最低標方式決標，共有3家廠商參標，其中某通信公司卓姓負責人，事前已與另2家公司投標者議定好陪標，因此最後由卓男的公司在減價後，以低於底價的540萬元得標，採購案也在107年6月1日經同安國小驗收完畢。

判決書指出，廖男在採購案驗收後、教育局撥付款項前，將他曾向教育局承辦人員催撥履約款的LINE對話截圖，以及「我在催了」「欠你的人情還一還，以後不管你了」等對話傳送給卓男，以要求賄賂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

判決書指出，卓男因此在教育局撥付履約款後，將現金18萬元放在紙袋內，帶至同安國小總務處附近的男廁交給廖男，作為廖男經辦採購案期間協助驗收、加速請款等的對價。

桃園地方法院審理時，廖男坦承因一時失慮犯錯，坦承犯行並自動繳回全數犯罪所得，法官考量廖男確有悔意，依涉犯貪污治罪條例判處有期徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付20萬元，並向指定政府機關、社區等團體，提供120小時義務勞務，褫奪公權1年並沒收犯罪所得，可上訴。（編輯：方沛清）1130308