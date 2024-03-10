男大生扮調查官回國中母校演講 談話露餡判拘役15日

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）黃姓男大生去年佯稱在台中市調查處擔任調查官，穿防彈背心、戴調查官證等，到彰化的國中母校演講，老師察覺談話內容有異報警，法院依僭行公務員職權罪判處拘役15日。

彰化地方檢察署起訴書指出，黃姓大學生去年初偽造法務部調查局調查官證、服務證，5月1日回到彰化的國中母校與老師見面，並出示偽造的調查官證，佯稱在台中市調查處「041調查工作隊」任職，老師隨後帶他到教室向學生分享其成為調查官的心路歷程。

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男大生在同月24日又返回母校，穿著在網路購買的防彈背心，並夾上偽造調查官證，攜帶警棍、手銬、BB玩具槍等，在學校會議室使用投影片先後對10個班級學生講述調查局職掌業務及調查官薪俸等內容；有學校老師認為，以黃20歲年紀當上調查官過於青澀，且簡報內容與一般認知不同，立即通報教育處並報警。

彰化地方法院審酌，黃姓男大生明知自己非調查官，竟偽造調查官證，公然冒用公務員服飾，還向師生佯稱調查官而發表法治宣導等演講，損及調查官執行職務的公信力，實不足；但念及其僅是向師生發表法治宣導，犯行尚非嚴重侵害公權力，犯後態度良好，依僭行公務員職權罪判處拘役15日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。（編輯：陳仁華）1130310