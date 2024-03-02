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假冒政商名人投資詐騙常見 警籲可至165檢舉

2024/3/2 17:22
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（中央社記者劉建邦台北2日電）刑事局今天表示，近期常接獲冒用財經、政商界名人假帳號投資詐騙案，民眾發現網路平台出現違法投資廣告，可至165官網檢舉，並提供詐騙手法供辨認。

刑事局透過新聞資料指出，詐騙集團持續冒用財經、政商界等知名人士名義，在社群平台大量設置假帳號，放置理財投資教學等廣告，吸引民眾私訊並加入LINE投資群組。

刑事局分析，詐騙集團會在一開始創設LINE大群組內，每天提供盤後等資訊，等時機成熟，再引導民眾加入自稱為助理、專員等個人LINE帳號，要求被害人匯款，初期提供小額獲利，藉以增加信任度，再引誘向假投資網站或下載App註冊。

詐騙集團向被害人謊稱只要投入更多資金就有更多獲利等話術，被害人投入巨額金額後，等要提款兌現獲利時，歹徒就以需繳保證金、IP登入異常等理由拒絕出金或關閉網站，民眾才驚覺受騙。

刑事局表示，針對假冒知名人士社群平台帳號及廣告，已與網路業者建立聯繫管道，每天進行網路蒐報及下架，避免詐騙集團利用知名人士名義詐騙。

刑事局指出，有立法委員2月中旬發現出現3個假冒個人身分的社群平台帳號通報警方，經警方多方查證真偽，以最快速度通知網路平台業者陸續下架，避免民眾受害。

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刑事局建議民眾在社群平台或網站發現疑投資詐騙廣告，可至165全民防騙官網詐騙廣告專區檢舉，相關教學都可在填輸資料時查看，警方收到資料後，將逐案審核資料正確性，確認無誤後儘速通報平台業者下架。

刑事局表示，民眾若要投資可同步至金管會及投信公會網站的投信投顧反投資詐騙專區查詢對方是否為合法業者，若有網路廣告以私訊提及零風險、高獲利等話術吸引加LINE帳號，務必提高警覺，避免遭騙。（編輯：張銘坤）1130302

#金管會
#刑事局
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