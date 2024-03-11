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首頁 / 社會

曾設計電腦象棋程式 男涉假AI投資吸金遭逮

2024/3/11 17:18（3/11 18:02 更新）
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有假投資吸金集團標榜可藉人工智能機器人和交易平台操作交易，以每年穩定獲利8.4%等話術向民眾招攬投資、詐財，主嫌是被譽為台灣電腦象棋王的52歲鄭姓男子，警政署刑事局11日舉行破案記者會，由偵查第二大隊副大隊長黃維和（圖）說明相關案情。中央社記者黃麗芸攝 113年3月11日
有假投資吸金集團標榜可藉人工智能機器人和交易平台操作交易，以每年穩定獲利8.4%等話術向民眾招攬投資、詐財，主嫌是被譽為台灣電腦象棋王的52歲鄭姓男子，警政署刑事局11日舉行破案記者會，由偵查第二大隊副大隊長黃維和（圖）說明相關案情。中央社記者黃麗芸攝 113年3月11日
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）曾設計電腦象棋程式的鄭姓男子涉嫌主導吸金集團，標榜可藉人工智能進行投資，保證每年獲利8.4%。刑事局獲報至少21人受害、財損逾上億元，日前查緝鄭男等嫌到案移送偵辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，民眾報案指稱吸金集團以香港「環球金融交流平台有限公司」名義，自民國104年起對外招攬民眾投資。

黃維和說，民眾報案指此吸金集團聲稱可以人工智能機器人進行交易，標榜自動操作股票、保險、基金、債券、外匯、貴金屬等金融產品，保證投資每年可穩定獲利8.4%。

刑事局獲報後，立即和新竹縣警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，循線查出曾任國小教師，並研發電腦象棋程式而一度有「台灣電腦象棋王」之稱的鄭姓男子涉案。

警方調查，主嫌鄭男負責在香港成立假投資公司，並規劃假人工智能機器人交易平台合約，交由旗下幹部44歲陳男、58歲林男以在香港登記的財經資訊公司名義，並在新竹縣市、苗栗縣等地區招募業務員，對外招攬民眾投資入金。

但警方查出，此集團並無人工智能機器人和交易平台，多名被害人起初都有收到獲利金額，直至111年12月起未收到利息，才驚覺被騙。

警方初估，目前已知被害人至少有21人，總財損金額約新台幣1億2183萬餘元，其中新竹1名50多歲貨運男司機遭詐多達2370萬元。

專案小組歷時多月蒐證，去年8月30日同步執行查緝行動，拘捕林男等6嫌到案，並聲請法院裁定扣押主嫌鄭男等5人名下土地、房屋及車輛，價值共約1531萬餘元。

另外，主嫌鄭男今年2月從中國大陸廈門入境台灣，被掌握情資的警方予以緝獲。他供稱確實進行投資，但因疫情影響造成虧損，才無法支付投資人獲利。

警方詢後依涉嫌刑法詐欺罪、銀行法等罪，移送10嫌至新竹地檢署偵辦，主嫌鄭男兄妹被法院裁定羈押，幹部陳男和林男各以100萬元交保，業務邱女5萬元交保，其餘犯嫌則限制住居。（編輯：蕭博文）1130311

#黃維和
#新竹地檢署
#警政署刑事局
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