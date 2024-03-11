更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉義警方瓦解詐騙集團 扣押百萬名車

2024/3/11 18:29（3/11 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市第二警分局接獲2名被害者報案，指稱遭許姓男子為首的詐騙集團拘禁、毆打，警方循線逮捕9人到案，並扣押1台百萬名車（圖）。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月11日
嘉義市第二警分局接獲2名被害者報案，指稱遭許姓男子為首的詐騙集團拘禁、毆打，警方循線逮捕9人到案，並扣押1台百萬名車（圖）。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）嘉義市第二警分局接獲2名被害者報案，指稱遭許姓男子為首的詐騙集團拘禁、毆打，警方循線逮捕9人到案，檢方以許男有串證之虞向法院聲請羈押獲准，並扣押代步的百萬名車。

嘉義市第二警分局偵查隊長李思瑩今天告訴中央社記者，有被害者欲借錢，依約繳交個人證件給詐騙集團成員，被帶去金融機構辦理帳戶，隨即遭拘禁，直到帳戶被列為警示帳戶才獲釋。

同時，詐騙集團懷疑其中1名車手疑似黑吃黑，將人囚禁、毆打，還遭到脅迫辦理銀行帳戶，被害人趁隙脫逃。

警方接獲被害人報案後，成立專案小組調查，發現集團成員分布在嘉義地區，且行蹤難以掌握，就連拘禁被害人的地點也都選在集團成員自家。

經專案小組追查後，警方發現集團許姓男子（43歲）不僅日常生活都以百萬名車代步，就連收取贓款也是開著名車，絲毫不避諱。

專案小組日前兵分多路，在許男住家、高鐵嘉義站等處查獲集團成員到案，並在集團成員身上查獲毒品。

警方依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由、傷害等罪，陸續將許男等9人移送嘉義地檢署，並擴大偵辦；檢方以許男有串供之虞向法院聲請羈押獲准，百萬名車也一同遭到扣押，其餘8名共犯無保請回。（編輯：黃世雅）1130311

#詐騙集團
#嘉義地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.56