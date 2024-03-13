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彰化車禍姊清醒、妹昏迷 曾祖母憂喜參半

2024/3/13 15:47
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（中央社記者鄭維真彰化縣13日電）彰化伸港陳姓3姊弟發生車禍，2姊妹救治至今第21天，姊姊今天傳出清醒、會眨眼睛的好消息，傷勢較嚴重的妹妹昏迷指數仍為3，姊妹的曾祖母聞訊憂喜參半，掩面哭泣。

彰化秀傳醫院神經外科主任鄭均洹今天上午11時多，與10歲姊姊的姑婆一起去看姊姊，忽然發現姊姊睜開眼睛和閉上眼睛，醫師立即向她說「聽得懂就眨2下眼睛」，她能按指示照做。鄭均洹說，確定她是完全清醒，眼睛很靈活。

妹妹的傷勢較嚴重，目前在彰化基督教醫院救治，昏迷指數維持3。醫院表示，升壓劑已全拿掉，兩邊胸管已拔除，生命跡象逐步穩定，會依照情況安排專科醫師給予高氧壓治療，並評估後續神經再生療法治療的可能，不計成本給予妹妹最適合的治療方式。

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2姊妹的曾祖母得知姊姊清醒，接受媒體訪問時說「這樣有比較放心了」，但又想到妹妹還在昏迷，立即掩面哭泣。她說，孩子以前都跟她睡，現在剩弟弟，她很擔心。

祖父說，家裡只有他在賺錢，以後還要負擔孫女復健等費用，這幾天都去醫院看孫女，所以先暫停工作，昨天去看姊姊時她有睜開眼睛。另外，弟弟已有去收驚，現在看紅綠燈比較不會怕。（編輯：謝雅竹）1130313

#車禍
#彰基
#秀傳醫院
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