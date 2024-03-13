彰化車禍姊姊搶救第21天醒了 聽懂話眨眼醫護振奮

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）彰化伸港鄉就讀國小3姊弟發生重大車禍，搶救至今第21天，10歲姊姊終於在今天清醒，醫師和姑婆向她說話，她聽得懂就眨2下眼睛，讓在場所有人欣喜振奮。

彰化秀傳醫院向媒體表示，今天上午11時多，神經外科主任鄭均洹與姊姊的姑婆一起去看她，忽然發現姊姊睜開眼睛和閉上眼睛，醫師立即向她說「聽得懂就眨2下眼睛」，她都可以照做。

秀傳醫院指出，姊姊搶救至今，昏迷指數恢復到6，生命徵象、神經功能狀況持續恢復，昨天拔掉右側胸管，今天拔掉左側胸管，現在清醒能聽到指示眨眼睛，實在振奮人心。

陳姓姊姊在腦部損傷的幹細胞治療經恩慈療法已施打第1次，將於每2週施打1次，預計施打4劑。脊椎損傷的恩慈療法部分已經另外送件，將施打1劑。

傷勢較嚴重的妹妹目前在彰化基督教醫院救治，昏迷指數依舊維持3，醫院表示，妹妹的狀況與昨天差不多，目前升壓劑已全拿掉，兩邊胸管已拔除，生命跡象逐步穩定，會依照情況安排專科醫師給予高氧壓治療，也評估後續神經再生療法治療的可能，不計成本給予妹妹最適合的治療方式。（編輯：郭諭儒）1130313