年輕情侶涉棄嬰 高市府：未滿20歲懷孕有專案協助

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（中央社記者張已亷高雄14日電）高雄13日有民眾發現1具女嬰遺體，21歲謝姓男子與19歲許姓女子涉案；高市府社會局表示，市內未滿20歲懷孕、生子個案有專案協助，經醫療院所轉介就會介入，後續會從教育端著手檢討。

高雄市政府社會局副局長葉玉如今天告訴中央社記者，許女沒有到醫院產檢，因此無法由醫療院所轉介給社會局或衛生局等單位介入關懷，後續會再與相關單位從教育端著手，讓學子瞭解求助管道及資源，在懷孕期間就能得到關懷。

葉玉如指出，依社會局統計，2023年未滿20歲懷孕者總計有289件，個案多為19歲左右，社會局下設有18個社會福利服務中心，提供未滿20歲懷孕者及其家庭個別輔導協助、法律及醫療諮詢、經濟扶助等。

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葉玉如表示，透過未滿20歲懷孕個案及未滿20歲父母服務方案，社會局、衛生局及民政局合作，於2019年開辦孕期營養津貼，透過醫療院所轉介及早介入關懷；若民眾有需求，可到相關單位洽詢，會由社工人員協助，也可撥打1999市民專線由專人轉介。

高雄市林園區清水岩路山邊13日有民眾發現1具剛分娩的女嬰遺體，警方調閱監視器，清查近300輛車，查出21歲謝男12日晚上騎車至案發地點停留達10分鐘，進一步追查，女嬰為19歲許女產下，2人為男女朋友關係，都還在就學。（編輯：陳仁華）1130314