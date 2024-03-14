檢警發動擊落麻毒專案 搜索402處、查獲290嫌

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）警政署刑事局今天舉行記者會表示，配合高檢署自12日起展開的「擊落麻毒專案」，共動員司法警察1651人次，搜索402處、查獲被告290人，並扣得大麻2.65公斤。

檢警此波專案行動查獲F.I.R.飛兒樂團成員阿沁的妻子「花花」涉嫌持毒，「花花」昨天經移送台北地檢署訊問後獲請回；新北市警察局昨天也查獲「夜店大亨」夏男持毒，移送北檢偵訊。

刑事局今天召開記者會說明專案查緝成果，副局長陳炯旭表示，去年查獲第二級毒品大麻總重量1169.3公斤、大麻植株6692株，相較民國108年查獲總重量202.86公斤、植株1946株，去年的查緝量有明顯成長。

陳炯旭指出，查緝大麻量增加，但去年查獲施用大麻僅802人次，和108年查獲627人次相比不成比例，因此可研判國內潛藏大麻施用黑數，行政院也指示應徹底清查大麻毒品流向，並全力挖掘大麻施用族群。

他表示，這次是由高檢署統籌「0305擊落麻毒專案」，展開同步查緝行動，跨及21個地檢署轄區，動員21個警察機關、司法警察1651人次，搜索402處，自今年3月12日起迄今，共查獲栽種、製造、施用及持有大麻犯嫌共290人。

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陳炯旭說，本次專案行動查獲大麻重量2.65公斤、破獲大麻植栽場3處、大麻植株40株。

陳炯旭提醒，世界各國管制大麻情形不盡相同，但依國內毒品危害防制條例規定，大麻屬第二級毒品，於境內非法施用、持有大麻等行為皆涉及刑事處罰，最高可處3年以下有期徒刑，且吸食大麻易影響中樞神經系統，出現妄想、幻覺、口乾或眼睛發紅等現象，請民眾切勿以身試法。（編輯：蕭博文）1130314