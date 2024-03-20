基隆警攻堅毒販跳窗被逮 搜出手機造型折疊槍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆警方日前在七堵區偵辦販毒案，攻堅時涉案林姓男子爬窗跳樓逃逸被埋伏在防火巷的員警逮捕，警方在屋內查扣安非他命、智慧手機造型摺疊手槍等贓證物，警詢後移送法辦。

基隆市刑警大隊偵二隊偵辦一起販毒案時，發現下游毒販林嫌（40餘歲）疑因近期毒品價格上漲，涉囤積毒品以牟取暴利，經連日埋伏跟監蒐證，發現林嫌裝設監視器觀察屋外動靜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組蒐證完備後聲請搜索票獲准，18日出動優勢警力前往七堵區民宅查緝，警方事先在林嫌可能逃逸動線布署警力，攻堅過程中，林嫌衝向屋後陽台，沿外牆雨遮一路攀爬至鄰棟後，先跳至樓下雨遮，再跳下至1樓後方防火巷，當場被員警逮獲。

警方將林嫌帶回其住處搜索，查獲毒品安非他命約10公克、電子磅秤、分裝袋、吸食器等贓證物，現場並扣得霰彈槍子彈及智慧手機造型摺疊手槍，手槍將送交刑事警察局鑑定是否具殺傷力。警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將林嫌移送法辦。（編輯：戴光育）1130320