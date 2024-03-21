前一兵27年前遭控騎車搶劫入獄 再審逆轉改判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）王姓男子遭控民國86年擔任一兵期間，與陳姓男子騎車搶劫，但陳男事後獲判無罪定讞，王男卻被依軍法判刑5年入獄，經釋憲獲准高雄高分院再審，今天依證據不足改判無罪。可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天發布新聞稿指出，王男遭控民國86年擔任職業軍人一兵期間，在5月間晚間9時許與陳姓高職同學，騎機車搶奪鳳山區1名路人在機車前端置物籃內黑色皮包，隨後逃逸。由於王男具軍職身分，涉犯修正前陸海空軍刑法搶奪財物罪嫌。同夥陳男則遭移送至高雄地檢署，但事後獲判無罪。

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王男落網後遭國防部高等軍事法院高雄分院判處有期徒刑5年確定入獄服刑，但涉案同夥陳男卻被判決無罪確定，王男服刑2年多假釋成功出獄後，聲請大法官釋憲獲准，並據此向高雄高分院聲請再審。

高雄高分院認為，王男和陳男兩案判決依據有許多證據相同，但陳男卻被判無罪，據此准予王男再審；合議庭審結後認定被害人、證人證述有出入，今天上午依現有證據不足證明王男涉案，改判無罪。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1130321