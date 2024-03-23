和桐創辦人陳武雄涉違證交法 500萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）和桐集團創辦人陳武雄等人涉嫌開發大南港土地時致公司受損，違反證交法非常規交易等罪。北檢昨天搜索、約談陳武雄等人。檢察官今天凌晨諭令陳武雄500萬元交保，並限制出境。

此外，陳武雄妻子林錦花以新台幣200萬元交保，兒子陳威宇、女兒陳怡如均100萬元交保，媳婦陸英琦30萬元交保。

至於因另案入獄服刑的前董事長楊猷傑，提訊後還監；和桐劉姓前總經理、會計部林姓前經理、江姓前職員、邱姓前職員，均以15萬元交保，其餘人請回。

檢調獲報，和桐子公司和信成與其他公司合作開發大南港土地，陳武雄等人於民國105、106年間涉嫌財報不實、非常規交易、特別背信等情事，導致和桐與和信成公司受損10餘億元。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分12路搜索，並約談陳武雄等14人，全案朝向違反證券交易法財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦。

和桐集團昨天發布重大訊息指出，本公司全力配合檢調單位調查，對本公司財務業務無重大影響。（編輯：郭諭儒）1130323