更多編輯台推薦新聞：
鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全文／水原一平涉簽賭竊盜 大谷翔平首吐心聲：至今仍悲傷震驚
首頁 / 社會

緯創竹科廠火災疏散464人 無人員受困傷亡

2024/3/26 08:17（3/26 09:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緯創資通位於新竹科學園區新安路的廠商25日晚間10時許發生火災。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月26日
緯創資通位於新竹科學園區新安路的廠商25日晚間10時許發生火災。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）緯創資通位於新竹科學園區新安路的廠商25日晚間10時許發生火災，新竹縣、市消防隊共出動23車112人救災，於26日凌晨2時控制火勢，廠商緊急疏散464人，幸無人員受困傷亡。

竹科管理局指出，25日晚間10時25分接獲新竹市消防局勤指中心通知緯創廠房發生火災，隨即啟動緊急應變機制，於10時28分派員前往了解狀況；據現場人員表示，火災原因疑似為6樓露台空調設備燃燒，無化學物質外洩，火災影響緯創等公司，廠商緊急疏散464人，無人員受困傷亡。

竹科管理局於10時40分由員工診所於現場設立緊急醫療站待命，園區污水處理廠同時啟動事故現場污水截流及監測水質，避免周遭水體環境受到影響。

竹科管理局指出，新竹縣、市消防隊共出動23車112人救災，於26日凌晨2時控制火勢，並依新竹市環保局及管理局下風處監測數據顯示，空氣污染情況已趨緩降至大氣環境背景值，將持續監測空氣品質狀況。

為維持園區上班時間交通順暢，竹科管理局表示，園區保警中隊將派員在事故現場周邊協助交通管制。（編輯：張均懋）1130326

延伸閱讀
高雄鋁工廠爆炸意外2死6傷 負責人100萬元交保高雄農民沖天炮驅鳥引燃隔壁工廠水刀機 判賠179萬樹林資收廠火警 新北發空污警訊提醒外出戴口罩竹縣湖口工廠火災撲滅 燃燒約3百平方公尺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209