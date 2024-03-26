緯創竹科廠火災疏散464人 無人員受困傷亡

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（中央社記者張建中新竹26日電）緯創資通位於新竹科學園區新安路的廠商25日晚間10時許發生火災，新竹縣、市消防隊共出動23車112人救災，於26日凌晨2時控制火勢，廠商緊急疏散464人，幸無人員受困傷亡。

竹科管理局指出，25日晚間10時25分接獲新竹市消防局勤指中心通知緯創廠房發生火災，隨即啟動緊急應變機制，於10時28分派員前往了解狀況；據現場人員表示，火災原因疑似為6樓露台空調設備燃燒，無化學物質外洩，火災影響緯創等公司，廠商緊急疏散464人，無人員受困傷亡。

竹科管理局於10時40分由員工診所於現場設立緊急醫療站待命，園區污水處理廠同時啟動事故現場污水截流及監測水質，避免周遭水體環境受到影響。

竹科管理局指出，新竹縣、市消防隊共出動23車112人救災，於26日凌晨2時控制火勢，並依新竹市環保局及管理局下風處監測數據顯示，空氣污染情況已趨緩降至大氣環境背景值，將持續監測空氣品質狀況。

為維持園區上班時間交通順暢，竹科管理局表示，園區保警中隊將派員在事故現場周邊協助交通管制。（編輯：張均懋）1130326