高雄農民沖天炮驅鳥引燃隔壁工廠水刀機 判賠179萬

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄張姓農民施放沖天炮驅趕麻雀，但其中1發射偏飛進隔壁工廠引發火警；造成工廠內貨車上水刀機受損，高雄地院民事判決張男須賠償蘇姓工廠老闆新台幣179萬元。

高雄地方法院民事庭審理時，張男坦承燃放沖天炮，但辯稱當天下午1時30分就放完，且燃放方向都是朝著自家農田，是空曠地點，且蘇男工廠內是下午2時許起火，火災發生原因是水刀機內電線插頭未拔，也沒採取防曬措施，且水刀機旁放置2桶油，是電線走火後再發生二次爆炸，與燃放沖天炮無因果關係。

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但法官調閱監視器畫面發現，張男從中午1時許直至下午2時24分還在放炮，且畫面中貨車後車斗車尾左側角落有冒出一陣白煙，消防鑑定報告也研判起火原因以「燃放炮竹」引起火災可能性較大，據此不採信張男辯詞，判張男須賠償179萬多元。全案可上訴。

判決指出，張男民國111年4月間為驅趕自家農田上空麻雀，因此買了沖天炮燃放，結果其中1發沖天炮飛往隔壁蘇男工廠，導致工廠內冒出濃煙伴隨爆炸聲響，後續發現市價200多萬的貨車後車斗上水刀機嚴重毀損；張男事後遭依公共危險罪判處拘役40天，可易科罰金，蘇男另提民事求償389萬多元。（編輯：陳仁華）1130321