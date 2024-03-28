婦人疑接種莫德納疫苗後身亡 法院判衛福部應准許救濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北28日電）劉姓婦人民國111年施打莫德納疫苗後，出現頭痛、嘔吐症狀，隔天過世。劉婦家屬向衛福部申請預防接種受害救濟遭拒而興訟。法院今判決部分勝訴，衛福部應准許救濟。可上訴。

台北高等行政法院指出，死者家屬提出申請案，衛生福利部審議小組組成審查會，有多名委員因請假未到或有外務，並沒有全程與會，最終結論是否經過大多數委員實質參與討論，而形成共識決，已有疑問，這部分不符正當法律程序。

法院指出，依最高行政法院判決見解，預防接種與損害發生間，有無因果關係，在事實不明時，應該作出對衛福部不利的認定，本件衛福部應准許救濟。

合議庭指出，本件衛福部以解剖報告、初步鑑定意見及有關醫學文獻，推論婦人接種疫苗與其出血性中風致死無關聯，但是不能證明婦人高血壓的初始病況是唯一致死因素，以及疫苗是否為促發死亡的因子。

而且有文獻指出，接種疫苗可能導致血壓升高，本件因果關係事實不明，應該作出對衛福部不利的認定，本件應屬「無法確定關聯性而應准予救濟」情形。關於救濟金額則由衛福部裁量。可上訴。

全案緣於，新竹劉姓婦人在111年4月6日下午4時許，在衛生所施打第3劑莫德納疫苗，當天晚上出現頭痛、嘔吐等身體不適症狀，隔天晚上6時許，家人因她一直未出房門而進門查探，發現她已死亡多時而無法急救。

劉姓婦人的盧姓丈夫在同年4月12日向衛福部申請預防接種受害救濟，但衛福部審議小組認定婦人是因潛在高血壓引起腦幹出血性中風，致中樞神經衰竭，個案死因與潛在疾病有關，與接種疫苗無關，而不予救濟。丈夫不服循序提起本件行政訴訟，請求命衛福部應准予本件救濟，以及核給救濟金新台幣600萬元。（編輯：方沛清）1130328