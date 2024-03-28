婦疑打莫德納後亡獲判應救濟 疾管署研議是否上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北28日電）劉姓婦人民國111年施打莫德納疫苗隔天過世，家屬向衛福部申請預防接種受害救濟遭拒而興訟，法院今判部分勝訴，衛福部應准許救濟。疾管署表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天透過文字表是，因本件今天上午宣判，委任律師尚未收到判決書，未能確知判決理由；待收到法院判決書後，再行研議是否提起上訴。

劉姓婦人民國111年施打莫德納COVID-19疫苗後，出現頭痛、嘔吐症狀，隔天過世。劉婦家屬向衛福部申請預防接種受害救濟遭拒而興訟，請求命衛福部應准予本件救濟，以及核給救濟金新台幣600萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北高等行政法院指出，死者家屬提出申請案，衛生福利部審議小組組成審查會，有多名委員因請假未到或有外務，並沒有全程與會，最終結論是否經過大多數委員實質參與討論，而形成共識決，已有疑問，這部分不符正當法律程序。

法院指出，依最高行政法院判決見解，預防接種與損害發生間，有無因果關係，在事實不明時，應該作出對衛福部不利的認定，本件衛福部應准許救濟。（編輯：陳政偉）1130328