蘭嶼綠島112年交通事故4死222傷 自摔案件最多

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）根據警方統計，台東蘭嶼、綠島去年183件交通事故，造成4人死亡、222人受傷，其中自摔案98件，酒駕肇事20件；違規事項以未戴安全帽的452件最多，清明連假警方將加強取締。

台東縣警察局台東分局發布新聞稿表示，遊客在外島出租汽機車出遊，不熟悉路況，若未遵守交通規則，交通意外機率大增，且外島醫療不便，使損害更致嚴重。根據台東縣警察局交通隊統計，112年蘭嶼及綠島交通事故共發生183件，造成4人死亡、222人受傷，較111年死亡增加4人，受傷減少20人。

其中分析事故發生多為未注意車前狀況及操作不當，自摔案件有98件，酒後駕車肇事計有20件。

警方進一步說明，綠島112年4、5月間發生2件死亡交通事故，機車騎士都未戴安全帽導致頭部受創，另外蘭嶼除了於112年8月有1件酒駕自撞護欄，今年2月又發生1件駕駛人未繫安全帶自小客車衝出路外時拋飛死亡，顯見在外島交通安全的重要性。

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台東縣警察局交通隊表示，外島易違規行為，大多為未戴安全帽、未繫安全帶、無照駕駛的違規，少數違規民眾則有3貼、酒後駕車情形。

交通隊長劉正達表示，去年蘭嶼、綠島地區共計取締交通違規600餘件，其中包含452件的未戴安全帽、49件取締酒駕等案件，其中20件酒駕肇事，警察執法不因偏遠而不取締違規。清明節連假呼籲遊客遵守交通規則，尤其在外島駕駛汽機車，要依規定使用安全帽和安全帶，警方將加強取締。（編輯：謝雅竹）1130329