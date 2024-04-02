男子詐領租金補貼逾85萬元 士院判刑4年6月

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）粟姓男子一家六口有房產，涉偽造不實租約以詐領租屋補助85萬餘元。士林地院日前依詐欺取財等罪，判處粟男有期徒刑4年6月，得易科罰金部分判刑2年，並沒收犯罪所得。

士林地檢署起訴指出，粟男一家六口明知台北市北投區房產為自家所有，自民國106年至109年間，涉嫌取得不明身分證，偽造不動產租賃契約，向台北市政府都市發展局詐領整合性住宅租金補貼、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼。

起訴指出，粟男等人前後向台北市都發局申請15次租金補貼，其中9次得手，詐得金額共計新台幣85萬2000元。

此外，檢方另查出，粟男等人於台北市開設傳統整復推拿工作室，為取得北投區公所勞務採購案，涉嫌於108年至109年間2度偽造、冒用其他公司名義投標，以營造多家公司競標假象，其中1次既遂，金額為40萬5080元。

士林地方法院認定，粟男一家六口涉犯詐欺取財、偽造文書、政府採購法、個人資料保護法等罪，事證明確。

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士院審酌粟男等人不思以正當方式獲取所需，多次詐領政府租金補貼，使政府提供住宅補貼資源的美意盡失，犯罪動機、目的及手段可議，所為甚不可取，且於查獲時本已坦然認錯，卻於審理時否認犯行，犯後態度難謂良好。

士院判處粟男有期徒刑4年6月，得易科罰金部分判刑2年；至於粟男的5名兄弟與1名弟媳，其中1人身亡獲判公訴不受理，其餘4人分別遭判刑10月至2年4月至不等，部分刑度得易科罰金，並沒收犯罪所得，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1130402