點名郭璽涉尹清楓命案 馬文君獲不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造資料；馬文君反控郭璽於尹清楓命案竊密。郭璽提告馬文君加重誹謗罪，北檢認定馬文君罪嫌不足，今天處分不起訴。

台北地檢署不起訴處分書指出，馬文君去年9月間在臉書發文指出，郭璽為尹清楓命案涉案人之一，尹清楓喪命前晚，郭璽溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料給前總統陳水扁，還裝錄音機偷錄尹談話，要把資料轉賣給軍火商賺外快。

馬文君臉書指控，郭璽到中國後轉行當軍火掮客，民國107年被潛艦國造召集人黃曙光相中，加入潛艦國造，竟能自由進出海軍司令部，當時即有媒體質疑，郭璽除涉尹清楓命案，還涉海測艦弊案，爽賺數百億元造艦案。

郭璽認為，當時北檢偵辦尹案，已將他不起訴處分，馬文君公開誹謗並意圖散布於眾，足以貶損他的名譽，因此提告馬文君刑事加重誹謗罪，也提起民事求償新台幣300萬元。

北檢指出，依據郭璽民事求償案的卷證，馬文君發文前曾向尹案相關人、媒體人查證，並提供相關媒體報導、判決書、監察院報告佐證。

檢察官認為，馬文君言論與尹案不起訴處分書內容部分符合，均有相關媒體報導、資料為依據，主觀認為郭璽為尹案涉案人之一、無誹謗犯意，未虛捏事實，有相當理由確信其為真實。

檢察官認定，馬文君言論涉及尹案，為矚目重大案件，關乎公共利益，應屬言論自由保障的範圍，罪嫌不足，因此今天把馬文君處分不起訴。此外，郭璽向馬文君求償300萬元，日前台北地方法院判決郭璽敗訴。（編輯：張銘坤）1130402