矯正署撤銷假釋 吳哲銘新北落網聲請提審遭駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北2日電）泰源監獄受刑人吳哲銘獲錯誤分數而假釋出獄，矯正署撤銷假釋許可。新北檢警今天逮捕吳男，不過吳不服聲請提審，新北地院開庭後裁定駁回聲請，新北檢將吳男發監執行。可抗告。

吳哲銘涉及民國87年台北縣永和市（現為新北市永和區）歡樂聯盟KTV槍殺案，判決書指出，吳哲銘當天與女友到KTV飲酒作樂，不滿王姓男子找女友喝酒又自稱老大，返家取槍重回包廂，朝王男頭部射擊，導致王男身亡。

吳哲銘被依殺人罪判處無期徒刑定讞，於民國94年送監執行，110年9月間獲准假釋出監。

矯正署今晚證實，泰源監獄李姓輔導員核予受刑人吳哲銘錯誤分數，導致吳男假釋出獄，現已撤銷吳假釋許可，由新北地檢署通知到案執行，另將李調職，並移送台東地檢署偵辦。

新北地檢署昨天晚間緊急通知警方協助，並在今天上午核發拘票。據了解，警方先至吳哲銘位於永和住處尋人未果，後來發現吳哲銘現蹤北市，隨後又返回新北市，警方下午2時許在蘆洲區一間超商逮捕吳哲銘，並在4時前押解至新北地檢署。

新北地檢署指出，由於吳哲銘不服，聲請提審，新北地院晚間開庭後裁定駁回，新北地檢署將依法發監執行。（編輯：陳正健）1130403