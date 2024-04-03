基隆民宅暗夜全面燃燒 母命喪火窟女嗆傷送醫

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市東信路258巷一處民宅昨天深夜發生火警，消防員抵達時火勢已全面燃燒，住戶43歲劉姓女子倉皇逃出嗆傷預防性送醫，劉女的母親70歲嚴姓女子受困屋內，救出時已明顯死亡。

基隆市消防局昨天深夜11時40分獲報後，立即派遣第一大隊、信義、信二、仁愛、中山、安樂、七堵消防分隊共17車42人前往現場搶救，消防員抵達時，劉女已自行逃出，並向消防員表達母親嚴女受困屋內，劉女則因受到嗆傷，預防性送醫檢查。

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由於火災現場位處狹窄巷弄，加上許多車輛深夜停在這處巷弄，使得救災車輛難以進入，只能停在較遠處巷口拉長水線，影響救災速度，消防員布設水線完畢後，立即進入現場搶救。

起火現場為2層樓建物，2樓為鐵皮，由於1樓內部多為木造裝潢，助長火勢蔓延，消防員進到火場時，火勢已全面燃燒，立即以泡沫灌救，火勢很快受到控制，並於今天凌晨0時20分撲滅，消防員隨後進入屋內搜索，發現嚴女已明顯死亡並未送醫，至於起火原因尚待調查。（編輯：陳政一）1130403