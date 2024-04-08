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東港漁船鴻興漁找到了3人均安 巡護7號伴護返航中

2024/4/8 13:15（4/8 14:02 更新）
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圖為巡護7號。（海巡署提供）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東東港籍漁船「鴻興漁」3日出港後失聯，協尋海巡「巡護7號」今天中午11時許在貓鼻頭西南方45浬處海域找到漁船，船上陳姓船長、2名印尼籍船員等3人均安。

海巡署艦隊分署「巡護7號」上午11時25分於貓鼻頭西南方45浬處海域，發現「鴻興漁」，船上3人均安，現正伴護返航。

東港籍漁船「鴻興漁」3日從東港漁港出港作業，由於花蓮大地震後仍失聯至今，陳姓船長家屬擔心與地震影響有關，6日晚間向東港區漁業電台通報，並向屏東縣長周春米、立委徐富癸求助。縣府農業處經岸際雷達回放確認「鴻興漁」3日最後發報位置在貓鼻頭西方18.5海浬處。

農業部漁業署昨晚8時30分通報，「鴻興漁」（CT2-5600）鮪延繩釣漁船3日8時46分從東港漁港出港；海巡署勤指中心通報國搜中心，派出兩架搜救機，以及巡護7號、彰化艦、PP3518、PP3550等4艘艦艇搜尋，並由東港漁業電台、基隆海岸電台廣播附近友船協助查看。（編輯：孫承武）1130408

#周春米
#海巡署
#徐富癸
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